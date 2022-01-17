Агент Тиля: «Возвращение Гуса в «Спартак» зимой невозможно»

Голландский хавбек Гус Тиль, правами на которого владеет московский «Спартак», не вернется в «народную команду» этой зимой. Об этом рассказал его агент Фулько ван Куперен.

В нынешнем сезоне полузащитник играет на правах аренды за роттердамский «Фейеноорд».

«Возвращение Гуса в «Спартак» зимой невозможно. Он точно останется в «Фейеноорде» до лета», - цитирует агента Sport24.

24-летний футболист не смог проявить себя в Москве, из-за чего был отправлен в аренду. В Голландии дела Гуса сразу же наладились. Полузащитник принял участие в 19 поединках Эредивизие, отметившись десятью забитыми мячами и двумя ассистами.