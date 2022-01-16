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​Девушка, добивающаяся признания Азмуна отцом её дочери»: «Он просил сдачу с 50 тысяч рублей, если сумма лечения ребёнка будет меньше»

16 Января 2022 • 15:10 Комментировать (1)

Выступающий за «Зенит» Сердар Азмун игнорирует судебный процесс по делу о признании отцовства. Девушка Алия из Казани, которая пытается добиться признания Азмуна отцом её дочери, дала комментарий по поводу сложившейся ситуации.

Алия сказала «Спорт-Экспрессу», что Азмун не сделал никаких шагов навстречу, хотя осенью они планировали договориться на условиях, которые устроили бы всех. Девушка считает, что иранский футболист просто тянет время до отъезда (как известно, слухи активно связывают Азмуна с уходом из «Зенита» в клуб из Европы).

Алия также рассказала, что ей тяжело добиваться перевода денег от Азмуна на расходы, касающиеся её дочери. Девушка привела в пример декабрьскую ситуацию, когда ей нужно было 50 тысяч рублей на процедуры, которые дочери назначил врач-невролог.

«Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчётности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей», - рассказала Алия.

Действующий контракт Сердара Азмуна с «Зенитом» рассчитан до завершения текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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wertygaz
16 Января 2022 в 15:21
Какой мелочный... сдачу подавай... Газпром совсем мало платит что ли...
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