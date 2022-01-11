Дело о признании отцовства: Азмун игнорирует суд

На фоне множества трансферных новостей, касающихся Сердара Азмуна, бросается в глаза новость об иранце иного плана. «Бизнес Online» сообщает на своих страницах о том, что Азмун и его представители игнорируют судебный процесс о признании отцовства. В прошлом месяце проходило первое заседание, но сторона игрока «Зенита» на нём представлена не была.

Девушка Алия из Казани хочет добиться признания Сердара Азмуна отцом её дочери, которая появилась на свет прошлой весной. Алия рассчитывает на выплаты от футболиста по алиментам.

Действующий трудовой договор Сердара Азмуна с «Зенитом» истекает в конце текущего сезона. При этом иранец может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.