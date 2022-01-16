Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Самедов назвал своих лучших тренеров в двух категориях

16 Января 2022 • 14:57 Комментировать

Известный в прошлом полузащитник национальной сборной России Александр Самедов назвал трёх лучших тренеров, с которыми ему довелось  поработать. Экс-футболист «Спартака» разделил их на две категории.

«Если брать по тренерским качествам, то Леонид Кучук, Станислав Черчесов и Невио Скала. А если брать по человеческим качествам, то Миодраг Божович, Массимо Каррера и… пускай будет Славен Билич», - высказался Самедов в интервью для YouTube-канала «Ответ по-братски».

Напомним, что 37-летний Александр Самедов завершил карьеру футболиста год назад. Последним его клубом было «Знамя» из Ногинска.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Леонид Кучук Александр Самедов Станислав Черчесов Славен Билич Невио Скала Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Лилля» высказался о переговорах с ЦСКА по Язиджи
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Девушка, добивающаяся признания Азмуна отцом её дочери»: «Он просил сдачу с 50 тысяч рублей, если сумма лечения ребёнка будет меньше» 1
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Самедов назвал своих лучших тренеров в двух категориях
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Иван Игнатьев после очередного скандала может сменить клуб
13:33 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев считает, что «Спартаку» нужно менять 75% состава
12:39 · Россия. Премьер-лига
​Источник рассказал, как штрафуют игроков в клубах РПЛ
12:22 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» отправился на сборы фото
12:16 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев: «В «Спартаке» какая-то бабёнка стала править бал – стыдно!» 2
11:49 · Россия. Премьер-лига
​Магнуссон вспомнил об ощущениях в момент получения серьёзной травмы ахилла
09:20 · Россия. Премьер-лига
​Кубок легенд в Москве переносится
03:22 · Россия. ФНЛ
«Факел» попрощался с Грузновым
03:18 · ФНЛ-2. Группа 1
Рудаков подписал контракт с «Форте»
00:29 · Россия. Премьер-лига
Ваноли не устроил график Руя Витории: ​«Спартак» вышел из отпуска раньше 2
15 Января
23:46 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» отказался от предложения из Саудовской Аравии
21:12 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» пока не думает о расставании с Понсе
Все новости
Рекомендуем