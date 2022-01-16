​Самедов назвал своих лучших тренеров в двух категориях

Известный в прошлом полузащитник национальной сборной России Александр Самедов назвал трёх лучших тренеров, с которыми ему довелось поработать. Экс-футболист «Спартака» разделил их на две категории.

«Если брать по тренерским качествам, то Леонид Кучук, Станислав Черчесов и Невио Скала. А если брать по человеческим качествам, то Миодраг Божович, Массимо Каррера и… пускай будет Славен Билич», - высказался Самедов в интервью для YouTube-канала «Ответ по-братски».

Напомним, что 37-летний Александр Самедов завершил карьеру футболиста год назад. Последним его клубом было «Знамя» из Ногинска.