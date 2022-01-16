​Магнуссон вспомнил об ощущениях в момент получения серьёзной травмы ахилла

В начале апреля прошлого года Хёрдур Магнуссон получил серьёзную травму ахилла в игре ЦСКА против «Тамбова». С тех пор исландец не провёл ни одного официального матча за московскую команду. В настоящий момент Магнуссон работает на испанском сборе, постепенно увеличивая нагрузку. Защитник должен быть полностью готов к возобновлению сезона в России. В ходе интервью для клубного сайта ЦСКА Магнуссон рассказал не только об этом. Футболист, среди прочего, вспомнил о своих ощущениях в момент получения травмы.

По словам Магнуссона, в момент получения травмы ему казалось, что кто-то ударил его по ноге сзади.

«Я обернулся, но никого рядом не было. И тогда понял, что, скорее всего, порвал ахилл. Боль была только мгновение, в момент «удара», то есть разрыва. Ребята - кажется, Акинфеев с Щенниковым, - потом говорили, что слышали треск, щелчок», - поделился Магнуссон.