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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Магнуссон вспомнил об ощущениях в момент получения серьёзной травмы ахилла

16 Января 2022 • 11:49 Комментировать

В начале апреля прошлого года Хёрдур Магнуссон получил серьёзную травму ахилла в игре ЦСКА против «Тамбова». С тех пор исландец не провёл ни одного официального матча за московскую команду. В настоящий момент Магнуссон работает на испанском сборе, постепенно увеличивая нагрузку. Защитник должен быть полностью готов к возобновлению сезона в России. В ходе интервью для клубного сайта ЦСКА Магнуссон рассказал не только об этом. Футболист, среди прочего, вспомнил о своих ощущениях в момент получения травмы.

По словам Магнуссона, в момент получения травмы ему казалось, что кто-то ударил его по ноге сзади.

«Я обернулся, но никого рядом не было. И тогда понял, что, скорее всего, порвал ахилл. Боль была только мгновение, в момент «удара», то есть разрыва. Ребята - кажется, Акинфеев с Щенниковым, - потом говорили, что слышали треск, щелчок», - поделился Магнуссон.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хёрдур Магнуссон
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