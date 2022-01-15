Гаврилов считает, что «Спартак» может стать конкурентом «Зенита»

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал интервью нового спортдира «красно-белых» Луки Каттани. Итальянский функционер заявил, что «народная команда» навяжет борьбу «Зениту» за чемпионский титул.

«Нет ничего невозможного. Надо смотреть, как «Спартак» будет играть. Мы же пока не знаем, что ожидать от «красно-белых», - поведал ветеран столичного клуба в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

Со второй части сезона руководить командой будет итальянский тренер Паоло Ваноли. Он сменил у руля «красно-белых» португальца Руя Виторию.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на девятом месте, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 15 очков.