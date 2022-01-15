Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов считает, что «Спартак» может стать конкурентом «Зенита»

15 Января 2022 • 15:31 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал интервью нового спортдира «красно-белых» Луки Каттани. Итальянский функционер заявил, что «народная команда» навяжет борьбу «Зениту» за чемпионский титул.

«Нет ничего невозможного. Надо смотреть, как «Спартак» будет играть. Мы же пока не знаем, что ожидать от «красно-белых», - поведал ветеран столичного клуба в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

Со второй части сезона руководить командой будет итальянский тренер Паоло Ваноли. Он сменил у руля «красно-белых» португальца Руя Виторию.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на девятом месте, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 15 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Января
16:38 · Россия. Премьер-лига
«Лацио» получил предложение по трансферу Мурики из России
16:28 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» положил конец слухам о трансфере Азмуна
16:10 · Россия. Премьер-лига
Шатов подпишет контракт с клубом РПЛ
15:31 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов считает, что «Спартак» может стать конкурентом «Зенита»
14:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» работает над трансфером бразильского нападающего
14:13 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выделит 10 млн евро на трансфер форварда из Серии А 2
12:54 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы «Спартака» свергнуть «Зенит» с трона в РПЛ
12:45 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Рангник - временный тренер в «МЮ», он надеется вернуться на большие деньги в «Локомотив»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Магкеев рассказал, когда может вернуться на поле
12:27 · Россия. Премьер-лига
Сёмин дал оценку работе Семака в «Зените» 1
11:35 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Локомотива» Худяков: «Не боюсь потерять место в основном составе» 1
11:19 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски прибыл на тренировочный сбор «Динамо»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Орлов - о новом тренере «Краснодара»: «Большой риск, он ничем не прославился»
09:10 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА определился с будущим Магнуссона
09:03 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на новость о своей госпитализации
Все новости
Рекомендуем