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​Семак: «Сергеев нам необходим для ротации и конкуренции»

14 Января 2022 • 18:36 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал форварда Ивана Сергеева, ранее выступавшего за «Крылья Советов». По поводу прихода 26-летнего футболиста высказался рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Иван - довольно квалифицированный футболист с российским паспортом», - сказал Семак, отметив, что он доволен переходом Сергеева.

По словам тренера, для «Зенита» трансфер Ивана Сергеева был выгоден с финансовой точки зрения, учитывая уровень цен на футболистов линии атаки из России.

«Очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Иван Сергеев
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