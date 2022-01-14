​Семак: «Сергеев нам необходим для ротации и конкуренции»

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал форварда Ивана Сергеева, ранее выступавшего за «Крылья Советов». По поводу прихода 26-летнего футболиста высказался рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Иван - довольно квалифицированный футболист с российским паспортом», - сказал Семак, отметив, что он доволен переходом Сергеева.

По словам тренера, для «Зенита» трансфер Ивана Сергеева был выгоден с финансовой точки зрения, учитывая уровень цен на футболистов линии атаки из России.

«Очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».