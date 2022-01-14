Наставник «Зенита» сообщил последние новости из лазарета команды

Питерский «Зенит» проводит свои первые в 2022 году сборы в Дубаи, в ходе которых главный тренер команды дал свое первое интервью в этом году. В общении с журналистами клубной пресс-службы Сергей Семак сообщил последние новости из лазарета команды. По его словам, Вендел, Азмун и Малком пока что еще не готовы тренироваться в полную силу.

- Вендел пока будет работать индивидуально. Что касается Малкома, то посмотрим — его проблема еще сохраняется, и мы будем решать, в каком режиме и сколько он готов работать вместе с командой. То же касается и Азмуна, который испытывает некоторые проблемы, - описал ситуацию Семак.

А вот со Дзюбой все хорошо, он тренируется в общей группе, добавил главный тренер чемпионов России.