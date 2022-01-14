​Каттани: «Хотел бы, чтобы Тиль сейчас был в «Спартаке»

Лука Каттани, спортивный директор «Спартака», выступает перед журналистами на «Открытие Арене». Итальянец получил вопрос по поводу футболистов клуба, которые на текущий момент выступают за другие клубы на правах аренды.

Каттани отметил хавбека Гуса Тиля, отметив, что голландец проводит отличный сезон в «Фейеноорде» на правах аренды.

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы Тиль сейчас был в «Спартаке». Не исключаю, что он вернётся», - сказал Каттани журналистам.

В 18 матчах текущего чемпионата Голландии за «Фейеноорд» Гус Тиль записал на свой счёт 10 голов и 2 результативных паса на партнёров.