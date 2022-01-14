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«Арсенал» объявил об уходе Камболова официально

14 Января 2022 • 11:15 Комментировать

Тульский «Арсенал» посредством официального клубного сайта сообщил об уходе полузащитника Руслана Камболова. «Оружейники» договорились с 32-летним футболистом о досрочном расторжении трудового соглашения.

Напомним, что Руслан присоединился к тулякам на правах свободного агента в сентябре. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги опытный полузащитник сыграл четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями. В пассиве Камболова две желтые карточки.

До Тулы хавбек отметился выступлениями за казанский «Рубин», московский «Локомотив» и «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Камболов Арсенал Тула
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