«Урал» решил избавиться от двух игроков

Два игрока покинут екатеринбургский «Урал» в текущее трансферное окно, об этом сообщается на страницах «РБ Спорт».

Уральцы приняли решение расторгнуть трудовое соглашение с опытным защитником Владимиром Рыковым. Кроме того, клуб планирует отправить в аренду нападающего Андрея Панюкова. Контракт форварда рассчитан до середины 2023 года.

В нынешней кампании Рыков сыграл всего четыре поединка в Премьер-лиге. На счету Панюкова шесть матчей и один забитый мяч.

Ранее «Урал» объявил об усилении. Клуб оформил переход полузащитника Александра Юшина, являющегося лучшим бомбардиром ФНЛ.