Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Фёдора Смолова в «Динамо».

«Сразу возникает вопрос, почему он стал не нужен «Локомотиву». В «Локомотиве» с появлением новых людей всё по-новому. Это коснулось и Смолова. В «Динамо» он всегда пригодится. Можно сказать, что он сейчас там будет самым опытным игроком. В атаке у «Динамо» все ребята молодые, поэтому он точно пригодится. Смолов не помешает развитию молодых игроков. Помешать можно, если прийти и заниматься чепухой, не думаю, что Смолов в его возрасте будет это делать.

На мой взгляд, трансфер Смолова - усиление для «Динамо». Он - игрок высокого уровня для нашего чемпионата. «Динамо» будет бороться за чемпионство и создаст конкуренцию «Зениту». В их очной встрече динамовцы смотрелись не хуже. Думаю, борьба будет до самого конца», - сказал Мостовой.