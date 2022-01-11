Защитник «Локомотива» может перейти в «Рубин»

Еще один игрок попал в сферу интересов казанского «Рубина». Речь идет о защитнике московского «Локомотива» Дмитрии Живоглядове. Об этом сообщается на страницах «РБ Спорт».

Дмитрий является одним из игроков, с которыми планируют расстаться «железнодорожники». Защитник лишился стабильного места в основном составе столичного коллектива.

В этом сезоне Премьер-лиги 27-летний футболист принял участие в десяти встречах, в которых получил две желтые карточки.

Ранее СМИ сообщили, что в сферу интересов казанского клуба попал полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев.