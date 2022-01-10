Марадишвили рассказал, почему выбрал «Локомотив»

Хавбек московского «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о своем переходе в стан «железнодорожников» из другого столичного клуба – ЦСКА.

«Трансферное окно закрывалось. Нужно было решать - да или нет. Я решил. Выбирал не деньги, пришел играть в еврокубках. В которых, кстати, и сыграл», - приводит слова футболиста Sport24.

Перспективный полузащитник присоединился к «Локомотиву» в сентябре 2021 года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Константин сыграл 11 поединков, в которых забил два гола и получил три желтые карточки.