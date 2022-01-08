«Наполи» не собирается подписывать Дивеева

В СМИ появился слух об интересе «Наполи» к защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву. Журналисты «Спорт-экспресса» связались с представителями итальянского клуба, чтобы уточнить информацию.

«Интерес «Наполи» к Дивееву? Интереса нет», - ответили в неаполитанском клубе.

Дивеев связан контрактом с «армейцами» до лета 2024 года. Трансферная стоимость центрального защитника оценивается в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Игорь провел 16 поединков, в которых забил гол и получил две желтые карточки.