«Наполи» не собирается подписывать Дивеева

В СМИ появился слух об интересе «Наполи» к защитнику московского ЦСКА Игорю Дивееву. Журналисты «Спорт-экспресса» связались с представителями итальянского клуба, чтобы уточнить информацию.
«Интерес «Наполи» к Дивееву? Интереса нет», - ответили в неаполитанском клубе.
Дивеев связан контрактом с «армейцами» до лета 2024 года. Трансферная стоимость центрального защитника оценивается в шесть миллионов евро.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Игорь провел 16 поединков, в которых забил гол и получил две желтые карточки.
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