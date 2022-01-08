Кокорин нужен лишь одному клубу

Российский форвард Александр Кокорин, правами на которого владеет «Фиорентина», может вернуться на родину. По сообщениям журналистов Corriere dello Sport, у 30-летнего футболиста есть единственный вариант продолжения карьеры. Этим вариантом являются подмосковные «Химки».

Источник отмечает, что флорентийский клуб готов расстаться с Александром в текущее трансферное окно. Однако трудоустроить Кокорина в «Химки» будет непросто, поскольку аутсайдер РПЛ вряд ли потянет высокую заработную плату форварда.

Нападающий связан контрактными обязательствами с «фиалками» до 2024 года. Он переехал во Флоренцию из московского «Спартака».