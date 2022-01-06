«Локомотив» договорился о трансфере нападающего сборной Чехии

Московский «Локомотив» усилится чешским форвардом Яном Кухтой. «Железнодорожники» достигли договоренности по трансферу игрока с пражской «Славией». Об этом в беседе с корреспондентом «РИА Новости» поведал агент футболиста Милан Мартинович.

«Клубы официально договорились. Сейчас мы обсуждаем личный контракт, но все будет хорошо», - сказал агент.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Кухты обойдется «Локо» в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Славию» 26 поединков, в которых забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач. В активе 24-летнего форварда четыре матча за сборную Чехии.