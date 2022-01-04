«Краснодар» заплатит восемь миллионов евро за игрока сборной Парагвая

«Краснодар» усилит оборонительную линию защитником «Атлетико Минейро» Хуниором Алонсо. По данным «Спорт-экспресса», трансфер 28-летнего парагвайского футболиста обойдется «быкам» в восемь миллионов евро.

Согласно сведениям иностранных СМИ, заработная плата новичка составит порядка двух миллионов евро в год.

В борьбе за игрока «Краснодар» опередил бельгийский «Гент», мексиканский «Тигрес» и американский «Нью-Йорк Ред Буллз».

Цвета «Атлетико Минейро» Алонсо защищает с лета 2020 года. В составе национальной сборной Парагвая Хуниор провел 32 встречи и отметился одним забитым мячом.