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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Турецкий клуб, за который выступает Кудряшов, нацелился на полузащитника «Спартака»

04 Января 2022 • 12:32 Комментировать

Голландский хавбек Йоррит Хендрикс, не заигравший в московском «Спартаке», может сменить команду этой зимой. 26-летнего футболиста хотят видеть в турецком чемпионате, об этом сообщает Ajansspor.

Осуществить переход полузащитника собирается «Антальяспор». Турецкий клуб уже провел предварительные переговоры с агентом Хендрикса.

В случае перехода Йоррит станет одноклубником защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

Голландец пополнил ряды «красно-белых» в январе прошлого года. С ним был подписан трехлетний контракт.

В нынешнем сезоне РПЛ Хендрикс сыграл 11 матчей, но голевыми действиями не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антальяспор Йоррит Хендрикс
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