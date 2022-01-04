Турецкий клуб, за который выступает Кудряшов, нацелился на полузащитника «Спартака»

Голландский хавбек Йоррит Хендрикс, не заигравший в московском «Спартаке», может сменить команду этой зимой. 26-летнего футболиста хотят видеть в турецком чемпионате, об этом сообщает Ajansspor.

Осуществить переход полузащитника собирается «Антальяспор». Турецкий клуб уже провел предварительные переговоры с агентом Хендрикса.

В случае перехода Йоррит станет одноклубником защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

Голландец пополнил ряды «красно-белых» в январе прошлого года. С ним был подписан трехлетний контракт.

В нынешнем сезоне РПЛ Хендрикс сыграл 11 матчей, но голевыми действиями не отметился.