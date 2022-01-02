Лидер группы «Танцы Минус» - о трансфере Смолова: «А жаль, у «Динамо» мог быть хороший сезон»

Вячеслав Петкун, который является лидером группы «Танцы Минус», остался разочарован трансфером Фёдора Смолова в московское «Динамо».

«*** «Динамо», а жаль, мог быть хороший сезон», – так музыкант прокомментировал в «Твиттере» новость о том, что Смолов возвращается в московское «Динамо», за которое ранее выступал целых 9 лет.

Напомним, что ради возвращения в бывший клуб Смолов согласился пойти на значительное понижение зарплаты и согласился подписать контракт сроком на полтора года.

За время выступления в московском «Динамо» с 2006 по 2015 год, Смолов провел за команду 68 матчей, в которых отличился 3 голами.