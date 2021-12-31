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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уилкшир: «Динамо» может побороться за чемпионство, если сохранит свою игру»

31 Декабря 2021 • 10:45 Комментировать

Австралиец Люк Уилкшир, поигравший за московское «Динамо», поделился мнением о выступлении своей бывшей команды в первой половине сезона-2021/2022.

«Год для «Динамо» прошел хорошо. Если получится сохранить такую игру после зимней паузы, то они точно смогут побороться за чемпионство», - передает слова австралийца «Спорт-экспресс».

По итогам 18 туров «Динамо» является главным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионский титул. Подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «сине-бело-голубых» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Люк Уилкшир
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