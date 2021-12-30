​Путин дал гражданство России двум представителям «Зенита»

На портале правовой информации был размещён указ президента России Владимира Путина. В нём говорится в списке лиц, которые получили гражданство РФ. В списке можно отыскать двух представителей питерского «Зенита». Это ассистент главного тренера питерцев Сергея Семака Вильям де Оливейра и начальник команды Евгений Кошелев.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России под руководством Сергея Семака в каждом из трёх последних сезонов. Лидирует питерская команда и в Премьер-лиге сезона 2021/2022 после восемнадцати сыгранных туров. Чемпионат возобновится в конце февраля.