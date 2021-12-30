Кафельников - об уходе Ломовицкого: «Уровню «Спартака» не соответствует 90% нынешнего состава»

Экс-теннисист, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал переход полузащитника Александра Ломовицкого в казанский «Рубин».

«Соответствует ли Ломовицкий уровню «Спартака»? Уровню «Спартака» не соответствует 90% нынешнего состава. В их ли числе Ломовицкий? Думаю, да», - передает слова болельщика Vseprosport.ru.

О трансфере Ломовицкого в казанский клуб было объявлено в среду, 29 декабря. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне РПЛ 23-летний хавбек сыграл 14 поединков, отметившись одним забитым мячом.