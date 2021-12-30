Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников - об уходе Ломовицкого: «Уровню «Спартака» не соответствует 90% нынешнего состава»

30 Декабря 2021 • 11:40 Комментировать (3)

Экс-теннисист, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал переход полузащитника Александра Ломовицкого в казанский «Рубин».

«Соответствует ли Ломовицкий уровню «Спартака»? Уровню «Спартака» не соответствует 90% нынешнего состава. В их ли числе Ломовицкий? Думаю, да», - передает слова болельщика Vseprosport.ru.

О трансфере Ломовицкого в казанский клуб было объявлено в среду, 29 декабря. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне РПЛ 23-летний хавбек сыграл 14 поединков, отметившись одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников Александр Ломовицкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
jUMPER
30 Декабря 2021 в 12:56
ай...итальянская метла сейчас почистит свинарню и наведет порядок...))) если зарема опять не встрянет...)))
zurukukkkk
30 Декабря 2021 в 11:48
тока он забыл сказать,шо уровень годов так 25 назад!!!
тогда да- тихонов,аленичев,цымбаларь и к° - вот это был спартак,а теперь- пародия!....
Volond
30 Декабря 2021 в 11:45
А какой уровень Спартака в данный момент, товарищ Евгений?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
12:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Сергеева высказался о трансфере в «Зенит»
12:36 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию об уходе Дзюбы
11:40 · Россия. Премьер-лига
Кафельников - об уходе Ломовицкого: «Уровню «Спартака» не соответствует 90% нынешнего состава» 3
09:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА заинтересовался полузащитником «Лилля»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия - лучший футболист Грузии в 2021 году 1
09:11 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты планы ЦСКА на зимнее трансферное окно
05:22 · Россия. Премьер-лига
Норвежцы покоряют РПЛ
00:49 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Орешкевичу
00:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» интересен полузащитник из Беларуси слухи
29 Декабря
23:45 · Россия. Премьер-лига
​Захарян – на 11 месте по стоимости молодых игроков в мире 1
23:25 · Россия. Премьер-лига
​«Лион» сделал новое предложение «Зениту» по Азмуну слухи
23:09 · Россия. Премьер-лига
​Уткин подшутил над «Матч ТВ» на фоне возможной отмены молодёжного чемпионата мира по хоккею
21:19 · Россия. ФНЛ
​ФНЛ показала фрагмент из «Один дома», эмоциональный Гогниев «сыграл» роль 1 видео
20:56 · Россия. Премьер-лига
Parimatch подарит клиентам 2022 тёплых набора
19:25 · Россия. Премьер-лига
«Не знаю этого футболиста»: Агент Модрича заявил, что не помогал оформлять трансфер Захаряна в «Реал» 1
Все новости
Рекомендуем