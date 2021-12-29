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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо и Шиманьски значительно подорожали, Захарян теперь стоит 12 миллионов – Transfermarkt обновил цены на футболистов РПЛ

29 Декабря 2021 • 16:22 Комментировать

Вслед за провалившими стартовый отрезок сезона, стоит отметить и тех футболистов, которые своей игрой заслужили признания со стороны экспертов портала Transfermarkt, обновившего цены на представителей российской Премьер-лиги.

Оказалось, что самими подорожавшими игроками стали вингеры «Зенита» и «Динамо», Клаудиньо и Себастьян Шиманьски соответственно – оба привали пять миллионов евро к своей стоимости, бразилец теперь оценивается в 16 миллионов, а поляк в 13.

Помимо этого, вырос ценник на молодых российских исполнителей. Арсен Захарян достиг отметки в 12 миллионов, за Даниила Фомина придется заплатить девять миллионов, а Гамид Агаларов благодаря своим бомбардирским достижениям перешагнул планку в четыре миллиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Даниил Фомин Гамид Агаларов Арсен Захарян Клаудиньо Себастиан Шиманьски
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