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Депутат Думы Журова ответила на критику девушки Чистякова

28 Декабря 2021 • 15:56 Комментировать

Депутат Госдумы Светлана Журова, в своё время выигрывавшая олимпийское золото, обратилась к девушке игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова. Ранее Журова удивлялась, что футболисты отдыхают зимой на Мальдивах вместо тренировок, на что спутница Чистякова, Марика,  попросила «ее помолчать».

Журова обвинила в случившемся журналистов, которые якобы перекрутили ее слова, а также обратилась к Марике, заявив, что не собиралась никого оскорблять. При этом депутат считает, что реакция девушки вполне понятна, ведь она предстала в том интервью «зазвездившейся депутатшей».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Светлана Журова
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