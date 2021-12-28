Депутат Думы Журова ответила на критику девушки Чистякова

Депутат Госдумы Светлана Журова, в своё время выигрывавшая олимпийское золото, обратилась к девушке игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова. Ранее Журова удивлялась, что футболисты отдыхают зимой на Мальдивах вместо тренировок, на что спутница Чистякова, Марика, попросила «ее помолчать».

Журова обвинила в случившемся журналистов, которые якобы перекрутили ее слова, а также обратилась к Марике, заявив, что не собиралась никого оскорблять. При этом депутат считает, что реакция девушки вполне понятна, ведь она предстала в том интервью «зазвездившейся депутатшей».