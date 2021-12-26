Агент Баринова заявил, что футболист готов рассмотреть предложения из более сильного чемпионата

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не исключает возможности покинуть российскую Премьер-лигу. Такой информацией поделился агент футболиста, Павел Банатин.

В интервью со «Спорт-Экспрессом» представитель Баринова рассказал, при каких условиях россиянин задумается над трансфером. Как оказалось, хавбек готов сменить столичную команду лишь на коллектив из более сильного европейского первенства.

«Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться. В «Локомотиве» Дима достиг многого. Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать», - прокомментировал Банатин.

Напомним, что около месяца назад Баринова сватали в «Манчестер Юнайтед» вслед за Ральфом Рангником.