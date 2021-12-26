​«Реал» не делал предложения Захаряну

Арсена Захаряна из «Динамо» за последний год пресса успела сосватать с целым рядом европейских грандов. Последним в этом списке стал мадридский «Реал». Впрочем, журналист Константин Алексеев, который ранее работал в московском клубе, в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» сообщил о том, что «Реал» не контактировал ни с Захаряном, ни с «Динамо».

18-летний Арсен Захарян в текущем сезоне провёл за «Динамо» 18 матчей в чемпионате и Кубке страны. На счету полузащитника 4 гола и 7 результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 9 миллионов евро.