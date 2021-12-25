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Боярский - о «Спартаке»: «Цирк уехал, а клоуны остались»

25 Декабря 2021 • 16:09 Комментировать (1)

Артист театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на судебную тяжбу между московским «Спартаком» и экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

«Всю эту ситуации можно описать одной фразой: цирк уехал, а клоуны остались. Газизов, Федун, Ваноли, Зарема - какой-то бразильский сериал», - передает слова Боярского Sport24.

Ранее стало известно, что Газизов подал иск в отношении «Спартака» на 101 миллион рублей. Кроме того, функционер заявил, что при трудоустройстве руководство клуба пообещало сделать его акционером «красно-белых».

После ухода из «Спартака» Газизов вернулся в «Уфу», где занимает пост генерального директора.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Боярский Шамиль Газизов
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Комментарии (1)
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crocodile
25 Декабря 2021 в 16:53
ты лучче скажи, пошто белошвейку не уберек?
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