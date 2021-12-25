В «Эмполи» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к защитнику Вити

В пятницу, 24 декабря, появилась информация об интересе петербургского «Зенита» к защитнику Маттиа Вити, выступающему в чемпионате Италии за «Эмполи». Эту новость прокомментировал спортивный директор клуба Серии А Пьетро Аккарди.

«У меня такой информации нет. Сейчас в прессе много слухов», - заявил функционер в разговоре со Sport24.

19-летний Вити играет на позиции центрального защитника. В этом сезоне чемпионата Италии он провел восемь поединков.

«Зенит» завершил осеннюю часть сезона на первом месте в Премьер-лиге. Подопечные Семака опережают ближайшего конкурента на два пункта.