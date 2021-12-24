«Спартак» загадал желание

Пресс-служба «Боруссии» из Дортмунда запустила своеобразный опрос в «Твиттере». «Шмели» сделали публикацию со следующим текстом: «Всё, что я хочу на Рождество, это…». Каждый желающий может сделать ретвит и написать своё желание.

Не осталась в стороне пресс-служба «Спартака». Желание московского клуба выглядит так: «Всё, что я хочу на Рождество, это трофей Лиги Европы».

Стоит напомнить, что «Спартак» пробился сразу в 1/8 финала второго по рангу клубного турнира Европы, финишировав на первой строчке в своей группе. В конце февраля команда Паоло Ваноли узнает имя своего соперника, а матчи пройдут уже в марте.