Защитник «Локомотива» может продолжить карьеру в Голландии

Польский защитник Мацей Рыбус может покинуть российскую Премьер-лигу в зимнее трансферное окно, об этом сообщают журналисты Metaratings.ru.

По информации источника, интерес к футболисту московского «Локомотива» проявляют голландские клубы. При этом названия потенциальных покупателей не раскрываются.

Действующий трудовой договор 32-летнего поляка с «железнодорожниками» истекает в конце июня следующего года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Рыбус сыграл 12 поединков, в которых два раза ассистировал одноклубникам и получил шесть желтых карточек.