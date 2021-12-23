​Стало известно, почему Камоцци передумал уходить из «Спартака»

Итальянский аналитик Франко Камоцци в комментарии для «Евро-Футбол.Ру» опровергал появившиеся слухи о его уходе из «Спартака». Как сообщает sport24, Камоцци действительно мог уйти по причине недопонимания трансферных вопросов. Итальянский специалист изменил своё решение после беседы с Леонидом Федуном. Владелец московского клуба убедил Камоцци в том, что вся спортивная работа «красно-белых» теперь будет завязана на нём.

Добавим, что на днях «Спартак» объявил о назначении Луки Каттани на должность спортивного директора клуба. Ранее этот специалист работал в «ПСЖ», возглавляя там отдел скаутинга.

После первой части сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.