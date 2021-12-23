В четверг появилась информация о том, что аналитик Франко Камоцци уходит из «Спартака». Сам итальянец эту информацию опроверг в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». При этом Камоцци не стал рассказывать какие-либо подробности, ограничившись словами о том, что информация о его уходе не соответствует действительности.

Напомним, что «Спартак» на днях назначил нового спортивного директора. Эту должность занял Лука Каттани, который в последние годы возглавлял отдел селекции в «ПСЖ». Ранее «красно-белые» объявили о приходе нового тренера – команду принял Паоло Ваноли, ранее работавший в штабе Антонио Конте.