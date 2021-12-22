Пресс-служба столичного «Динамо» отрапортовала о пролонгации сотрудничества с 22-летним форвардом Вячеславом Грулёвым. Стороны подписали новый долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2025 года. Предыдущий договор истекал в конце нынешнего сезона.

Вячеслав является воспитанником футбольной академии «бело-голубых». За первую команду «Динамо» нападающий выступает с марта 2018 года. В общей сложности он провел 72 поединка и отметился 13 голами.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Грулёв шесть раз поразил ворота соперников.

После 18 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице.