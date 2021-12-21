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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Мурильо

21 Декабря 2021 • 16:37 Комментировать

В «Спартаке» дали комментарий по поводу информации об интересе клуба к защитнику Микаэлю Мурильо из бельгийского «Андерлехта».

Как рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов, информация об интересе клуба к Мурильо неправдива.

В «Спартак» зимой уже точно переходят два футболиста – клуб объявлял о подписаниях контрактов с вратарём Ильёй Свиновым и полузащитником Даниилом Хлусевичем. Третьим новичком московского клуба может стать ямайский нападающий Шамар Николсон.

После первой части сезона «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Микаэль Мурильо
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