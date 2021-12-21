​В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Мурильо

В «Спартаке» дали комментарий по поводу информации об интересе клуба к защитнику Микаэлю Мурильо из бельгийского «Андерлехта».

Как рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов, информация об интересе клуба к Мурильо неправдива.

В «Спартак» зимой уже точно переходят два футболиста – клуб объявлял о подписаниях контрактов с вратарём Ильёй Свиновым и полузащитником Даниилом Хлусевичем. Третьим новичком московского клуба может стать ямайский нападающий Шамар Николсон.

После первой части сезона «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.