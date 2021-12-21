​«Спартак» анонсировал трансфер, СМИ раскрыли имя новичка

В «Спартаке» анонсировали переход нового футболиста, разместив на страничке в «Твиттере» кусочек ямайской песни A La La La La Long. Как известно, ранее Евгений Мележиков, генеральный директор московского клуба, говорил о том, что в ближайшее время «красно-белые» закроют сделку по ещё одному игроку.

Как рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы», в «Спартак» переходит Шамар Николсон из бельгийского клуба «Шарлеруа». 24-летний ямаец с ростом в 192 сантиметра здорово показал себя в первой части текущего сезона, забив 13 голов и отдав 5 результативных передач в 18 матчах за «Шарлеруа».