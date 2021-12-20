​«Локомотив» подписывает ещё одного защитника

«Локомотив» в ближайшее время должен объявить о переходе в свои ряды из «Урала» защитника Арсена Адамова. Как сообщает в своём телеграм-канале Кирилл Брейдо, который ранее работал в московском клубе, вопрос уже решён.

В контракте Арсена Адамова с «Уралом» была прописана сумма отступных в размере 5 миллионов евро. На какой именно сумме сошлись в итоге клубы, не сообщается.

22-летний Арсен Адамов в сезоне 2021/2022 провёл за «Урал» 19 матчей. В них защитник отметился одним забитым голом, поразив ворота «Ростова» в заключительной игре команды в 2021 календарном году.

Ранее «Локомотив» объявил о переходе из «Шахтёра» защитника Марка Мампасси.