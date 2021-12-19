Гроссмейстер Сергей Шипов, болельщик «Спартака» и создатель YouTube-канала Crestbook Шахматы, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением насчёт потенциального перехода в московскую команду экс-вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

- Сергей Юрьевич, добрый вечер! Говорят, первая трансферная цель Паоло Ваноли - Джанлуиджи Буффон. Как на это смотрите?

- Буффон? В качестве тренера вратарей? Поддерживаю! А вот самому в воротах стоять ему уже поздно. Борода до пят...

43-летний голкипер с прошлого лета играет в «Парме», пропустив 20 голов в 18 матчах.

Андрей Трунов