«FANат, IDи отсюда»: Как в Сети раскритиковали закон о введении паспортов болельщика

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало в Интернете занимательные комментарии насчёт принятия Госудомой в третьем, окончательном, чтении законопроекта о введении в России так называемого Fan ID. Согласно нему, с 1 июня 2022 года вход на ряд спортивных мероприятий в стране будет осуществляться только по так называемым паспортам болельщикам. Список соревнований с обязательной идентификацией и аутентификацией зрителей будет определяться Правительством. Абсолютное большинство комментариев пользователей Сети оказались негативными, что было предсказуемо.

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Илья Р.: «Самое страшное в подобной системе – это то, что возможны сбои и ошибки в получении и отказ на ровном месте, как с кредитами. Но я больше чем уверен, что никакого контроля не будет. Это просто очередная лишняя вещь в кармане, как результат имитации бурной деятельности РФС. Преступники как были в жизни и в футболе, так и останутся».

Иван Д.: «Футбол умирает, а они пир во время чумы устраивают».

Юлия Г.: «Ребята, подскажите, какой диван лучше купить?».

Роман А.: «Болельщик с 1980 года. Перестал ходить на стадион после запрета пива и курева! Теперь тем более!».

Alex A.: «Будут семьи с детьми ходить, как это сейчас где-нибудь в Краснодаре происходит или на матчах сборной. Главное, что фандвиж исчезнет. Он угроза для верхов».

Александр Ш.: «Спасибо за сегрегацию».

Макс В.: «Вот «Матч Премьер» денег заработает на подписке)))».

Евгений П.: «А что, так же [по аналогии с чемпионатом мира] можно будет бесплатно ездить на транспорте, если сделаешь такой паспорт себе?».

Евгений Б.: «В автозаке».

Илья Н.: «А голос повышать теперь можно на трибуне??? Вдруг посадят за крик».

Алексей С.: «Ну а теперь ответьте, кто сидит в Думе? Они о субкультуре болельщиков хоть что-то знают?».

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Максим Ш.: «Как будто не на футбол идешь, а из страны улетаешь».

Ilyshqa B.: «Загранпаспорт, документы на квартиру, справку об отсутствии задолженностей, 2ндфл (есть ли у тебя оф. заработок, чтобы купить хот дог)».

Артур С.: «Еще какую-нибудь *** [ерунду] придумают: разрешение на куртку, талон на стирку трусов…».

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Сергей К.: «Сложнее пройти, чем в аэропорт?! На одном из московских стадионов я проносил вискарь спокойно). Досмотр ниже плинтуса. А вот в аэропорту как полагается».

Gil V.: «Ну что, сносим «Мордовию Арену» и прочие арены, построенные к ЧМ?».

Василий Ш.: «Это будут не просто пришёл с паспортом и получил. Судя по тому, как проговорилась Журова, там будут данные о месте работы и должности, банк обслуживания. Т.е. все персональные данные».

Кира Г.: «Паспорт вакцинированного, теперь еще и паспорт болельщика, зачем это? Обычного паспорта не достаточно, что ли?».

Garry D.: «В стойло всех…».

Кирилл Т.: «Как же раньше футбол посещали, немыслимо».

Михаил Ф.: «Всё, жесть наступила!».

Е.К.: «Разрешение на скандирования, одобрение кричалок, ну и разрешение на празднование гола».

Виктор Г.: «Бюрократия – это правда страшно. Я из-за неё не смог зарегистрировать канал на Ютуб. Слишком муторно».

Михаил П.: «FANат IDи отсюда». Как прекрасно!».

Н.: «Они там штрих-коды скоро введут, а вы про фан айди беспокоитесь)».

Олег О.: «Не ходите на стадион, через пару месяцев сами взвоют и отменят всё».

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поль з.: «В 80-е при советской власти при мне мужика с трибуны народная милиция выводила со словами: «Вы очень громко хлопали».

Александр П.: «Теперь будет достаточно вас сфотографировать, чтобы выписать штраф… Если в Китае эта схема работает, то почему у нас не будет, тем более цифровизация позволяет. Face Pay вовсю работает».

Евгений Л.-К.: «Думаю, что этого тоже будет мало, вход будет только по биометрии скоро!».

DrZ.: «До сих пор вспоминаю Мюнхен и «Альянц Арену». Досмотр минимальный, никаких Fan ID, купил билет – уже молодец».

Th.: «По сути, фанаты проиграли борьбу за власть над стадионом».

Дина Д.: «Файеры не надо было в *** [одном месте] проносить».

Gar o.: «Паспорт рыбака надо вводить однозначно! Вон сколько гибнет каждый год рыбаков зимой!».

Слива С.: «Показательное выдавливание болельщика со стадиона. Смысл этого законопроекта в том, что теперь вас могут отстранить от посещения стадиона без решения суда!!!! Т.е. вы не нарушили ни административного, ни уголовного законодательства (ранее в этом случае суд мог запретить вам посещать стадион), а вас лишают права посещения стадиона лишь потому, что вы чем-то не понравились».

zaC.: «У ФК «Краснодар» нет фанатского движения, но посещаемость выше московских клубов. Агрессивные фанаты отталкивают обычных болельщиков, тех, кто хочет прийти на матч с детьми и не боится, что с его детьми что-нибудь случится».

Анна К.: «Самое страшное в Fan ID – это то, что людей лишают возможности выпускать свой пар из чайника».

ZiX.: «Нечего ходить по всяким там стадионам, концертам, театрам и магазинам и вообще на улицу…».

Dmitri K.: «По Fan ID будет проще опознавать трупы на трибунах. Земля пухом болеле из Самары, которому не помогла бригада скорой помощи на стадионе и про которого все молчат!».

Кирилл Иванцов