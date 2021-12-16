Захарян: «Динамо» — исторически сильный клуб

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян отметил силу московского клуба.
Первую часть сезона-2021/22 «Динамо» закончило на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Московский коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на два очка.
«Динамо» — исторически сильный клуб. О его величии многим известно со времен Льва Яшина.
Наш клуб привлекает игрой и сильным тренером. В команде задействовано много молодежи. «Динамо» показывает стильный футбол», — цитирует Захаряна Esquire.
Напомним, ранее были объявлены результаты премии за звание лучшего молодого футболиста России по итогам 2021 года в РПЛ. Победа досталась Арсену Захаряну.
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