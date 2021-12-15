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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн назвал цель «Локомотива» на этот сезон

15 Декабря 2021 • 11:59 Комментировать

В столичном «Локомотиве» обозначили цель команды на текущий сезон. Об этом рассказал Томас Цорн, занимающий пост спортивного директора «железнодорожников».

«Этот сезон - сезон перестройки. Но мы хотим попасть в еврокубки. У нас для этого есть все шансы», - приводит слова функционера Sports.ru.

Напомним, что подопечные Маркуса Гисдоля не сумели пробиться в евровесну, финишировав на последнем месте в групповом раунде Лиги Европы.

На зимний перерыв в российской Премьер-лиге столичная команда ушла на шестом месте. На счету «железнодорожников» 28 набранных баллов после 18 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн
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