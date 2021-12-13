​Яя Туре работает в «Тоттенхэме»

В понедельник «Ахмат» объявил об уходе из тренерского штаба Яя Туре после шести месяцев работы в клубе. Агент молодого ивуарийского специалиста Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу его будущего.

«Сейчас Яя работает в «Тоттенхэме». Думаю, что вскоре после получения лицензии мы его увидим у руля хорошей команды», - слова Селюка на своих страницах приводит sport24.

Дмитрий Селюк также поблагодарил «Ахмат» за то, что клуб дал Яя Туре возможность окунуться в тренерскую работу.

Главным тренером «Тоттенхэма» недавно стал известный итальянский специалист Антонио Конте. Последние матчи команда не проводила из-за вспышки коронавируса.