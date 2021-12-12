​«Краснодар» может купить защитника из Шотландии

Защитник «Хиберниана» Райан Портеус входит в сферу интересов «Краснодара». Как сообщает The Scottish Sun, российский клуб хочет приобрести 22-летнего шотландца в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 1 миллион фунтов (примерно 1,17 миллиона евро).

Райан Портеус является воспитанником «Хиберниана». В сезоне 2021/2022 центральный защитник провёл 21 матч и записал на свой счёт один гол.

«Краснодар» на текущую минуту располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье команда Виктора Ганчаренко на своём поле сыграет против «Нижнего Новгорода» в последнем матче в 2021 году.