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«Спартак» отреагировал на назначение Тедеско в «РБ Лейпциг»

09 Декабря 2021 • 13:29 Комментировать (1)

Доменико Тедеско получил новую работу. Бывший рулевой московского «Спартака» трудоустроился у себя на родине, возглавив «РБ Лейпциг».

Пресс-служба «красно-белых» отреагировала на назначение 36-летнего специалиста.

«Доменико Тедеско стал главным тренером «Лейпцига». Удачи, Доменико!», - гласит сообщение московского клуба в твиттер-аккаунте.

Напомним, что Тедеско заключил контракт с «быками» до лета 2023 года.

Доменико руководил «народной командой» на протяжении 1,5 года. Под его руководством «Спартак» выиграл серебряные награды в сезоне-2020/2021.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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Zenituwka
09 Декабря 2021 в 15:15
Отличное место отхватил Тедеско. Думаю, у него все должно получиться там.
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