«Спартак» отреагировал на назначение Тедеско в «РБ Лейпциг»

Доменико Тедеско получил новую работу. Бывший рулевой московского «Спартака» трудоустроился у себя на родине, возглавив «РБ Лейпциг».

Пресс-служба «красно-белых» отреагировала на назначение 36-летнего специалиста.

«Доменико Тедеско стал главным тренером «Лейпцига». Удачи, Доменико!», - гласит сообщение московского клуба в твиттер-аккаунте.

Напомним, что Тедеско заключил контракт с «быками» до лета 2023 года.

Доменико руководил «народной командой» на протяжении 1,5 года. Под его руководством «Спартак» выиграл серебряные награды в сезоне-2020/2021.