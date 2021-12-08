Он вошёл в фольклор российского и украинского футбола: Не стало Игоря Гамулы

8 декабря ушёл из жизни легендарный футболист и тренер Игорь Гамула. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом удивительном человеке.

Игорь Васильевич Гамула вошёл в историю российского и украинского футбола как большой шутник и балагур, а также как искренний правдоруб, который не лез за словом в карман. Что у не было на уме, то он и говорил. Его огненные пресс-конференции и интервью не оставляли никого равнодушным. Не всегда это было политкорректно, не всегда это всех устраивало, но он был такой и не мог быть другим.

Кому-то суждено выиграть кучу титулов за свою карьеру, а кому-то – нет. Но это не значит, что тот, кому это не суждено, плохо себя проявляет. Как игрок Гамула выиграл Кубок СССР в 1981 году, то есть значимый трофей у него всё-таки был, и в футбол он играл весьма неплохо. Дорогу в большой футбол Гамуле дал Герман Зонин, под чьим началом он играл в СКА в 1980-м. Как тренер больших успехов Игорь Васильевич не достиг, но добросовестно отдавался своей работе.

Кубок СССР Гамула завоевал в составе ростовского СКА. Он забил решающие голы в четвертьфинале и полуфинале (ереванскому «Арарату» и столичному «Динамо» соответственно). В финале же СКА выиграл у московского «Спартака». Гамула провёл весь матч и в первом тайме совершил фол, после которого был назначен пенальти, но спартаковец Мирзоян попал с одиннадцатиметрового в штангу. Ну а ближе к концу основного времени триумф ростовчанам принёс гол Сергея Андреева.

Интересно, что как раз по итогам 1981 года СКА вылетел из высшей союзной лиги. То есть донской «армейский» клуб понизился в классе спустя полгода после выигрыша Кубка. По воспоминаниям самого Гамулы, это было связано с головокружением от успехов. Команда часто ездила на своеобразные мастер-классы в различные города Ростовской области, и это мешало футболистам сосредоточиться на чемпионате СССР.

В ростовском СКА и в ворошиловградской (луганской) «Заре» у Гамулы сложился дуэт с Александром Заваровым. Они вместе частенько нарушали режим, в том числе устраивая алкогольные вечеринки, и считалось, что именно Гамула плохо влиял на Заварова, а не наоборот. Позже Заваров успешно поиграл за киевское «Динамо», но не достиг высот в «Ювентусе». Гамула же признавался, что тоже мог бы поехать в туринский клуб, – если б меньше «грешил» по молодости.

Игорь Васильевич родом из Ворошиловска (ныне Алчевск), города на Луганщине. И почти всю свою карьеру – как игровую, так и тренерскую – он провёл недалеко от тех краёв. Как футболист он больше всего отметился выступлениями за «Зарю», за два непримиримых ростовских клуба – СКА и «Ростсельмаш», а также за херсонский «Кристалл». А тренером он долгое время проработал в новороссийском «Черноморце» и «Ростове», где был как исполняющим обязанности, так и главным тренером. В донском клубе Игорь Васильевич работал ещё с молодёжкой.

Embed from Getty Images

Начинал тренерскую карьеру Гамула в 1992 году в «Таврии» из Херсона, где он закончил свою карьеру игроцкую. Во второй половине 2000-х он уехал в Латвию, где тренировал «Даугаву» и «Динабург». На стыке нулевых и десятых возглавлял ужгородское «Закарпатье» (ныне «Говерла»). Ну а потом были девять с половиной лет в «Ростове». Дальше он сорвался в пятигорский «Машук-КМВ», но там у него не срослось, и он стал тренировать любительский московский «Гераклион», не забывая выступать на телевидении в качестве эксперта.

В 2014 году, будучи главным тренером «Ростова», Гамула оказался в эпицентре расистского скандала. Он некорректно выразился о темнокожих футболистах своей команды и получил от КДК РФС дисквалификацию на пять матчей. Южноафриканский защитник «Ростова» Сиянда Ксулу какое-то время даже отказывался тренироваться, однако вскоре конфликт был улажен – Гамула извинился. Нет сомнений, что в его шутке не было злого умысла, но времена нынче такие, что любое неосторожное слово может быть использовано против тебя.

Закончим нашу статью тем же утверждением, с которого начали. Гамула навсегда вошёл в фольклор российского и украинского футбола. Нам будет не хватать этого «доброго дядьки», как его называли его бывшие подопечные. С Гамулой никогда не было скучно, он был человеком с открытой душой и заряжал окружающих позитивом. Вечная вам память, Игорь Васильевич.

Кирилл Иванцов