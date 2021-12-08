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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Реакция Карпина на смерть Гамулы

08 Декабря 2021 • 12:14 Комментировать

В среду утром пресс-служба «Ростова» сообщила о кончине бывшего тренера команды Игоря Гамулы. Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин выразил соболезнования в связи со смертью 61-летнего тренера.

«Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать... Светлая память», - оставил сообщение Валерий Георгиевич в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Гамула работал в системе ростовского клуба в течение девяти лет. Кроме того, Игорь Васильевич поиграл за коллектив из Ростова-на-Дону в качестве футболиста с 1985 по 1988 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Игорь Гамула
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