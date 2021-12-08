​Глушаков назвал вид спорта, в котором хочет себя попробовать после футбола

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков стал гостем подкаста «Мама знает всё». Видео было опубликовано на официальном канале сборной России в YouTube.

«К сожалению, в пляжный футбол я играть не пробовал. Это специфический вид спорта – мы в бутсах играем, а они босиком. Тут надо сразу подкачать голеностопы, суставы какие-то. Я серьёзно хочу попробовать. Может, после завершения карьеры в большом футболе попробую себя в пляжном», - высказался Глушаков.

В сезоне 2021/2022 Денис Глушаков провёл за «Химки» 16 матчей. В них полузащитник забил 7 голов и отдал один результативный пас на партнёра.