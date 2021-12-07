Английский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Динамо»

Хавбек столичного «Динамо» Себастиан Шиманьски имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. Об этом в разговоре с корреспондентом Metaratings.ru поведал его агент Мариуш Пекарски.

«Были разговоры с английским клубом, но Себастиан хочет остаться в «Динамо» до конца сезона. Зимой он никуда не перейдет», - рассказал представитель 22-летнего польского футболиста.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Себастиан поучаствовал в 16 поединках, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Шиманьски связан трудовыми обязательствами с «бело-голубыми» до конца июня 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.