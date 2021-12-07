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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Английский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Динамо»

07 Декабря 2021 • 09:49 Комментировать

Хавбек столичного «Динамо» Себастиан Шиманьски имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. Об этом в разговоре с корреспондентом Metaratings.ru поведал его агент Мариуш Пекарски.

«Были разговоры с английским клубом, но Себастиан хочет остаться в «Динамо» до конца сезона. Зимой он никуда не перейдет», - рассказал представитель 22-летнего польского футболиста.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Себастиан поучаствовал в 16 поединках, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Шиманьски связан трудовыми обязательствами с «бело-голубыми» до конца июня 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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