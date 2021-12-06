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​Кечинов – о Ваноли: «Главное, чтобы «шило на мыло» не поменяли» эксклюзив

06 Декабря 2021 • 15:33 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможное назначение Паоло Ваноли на должность главного тренера «красно-белых».

«Я всегда считаю, что тренеру нужно давать время. Он должен проработать определенный срок, потому что за один сезон сложно что-то кардинально изменить, поменять игру команды и результаты. Но если руководство всё-таки решит уволить Виторию, то это говорит о том, что нынешнее место «Спартака» их совсем не устраивает. Они хотят изменить это. Конечно, нам хочется, чтобы «Спартак» был в лидерах, но пока ситуация такова, что клуб на 9 месте. Именно поэтому всё это и происходит.

Назначение Ваноли - это, конечно, риск. Его никто не знает. Он не был ещё главным тренером, а был только помощником. Опыта работы у него ещё нет. Поэтому это, безусловно, риск. Но самое главное, чтобы мы «шило на мыло» не поменяли. А то придёт Ваноли, результата не будет, и вновь будут искать другого. Так можно вечно продолжать. Надо верить в тренера. Если вы назначаете, значит, вы следите за ним и уверены в нём, значит, нужно давать ему время и не дёргать его», - сказал Кечинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Паоло Ваноли
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
06 Декабря 2021 в 16:20
Спартачий Боженька поможет
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