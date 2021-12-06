Кокорина обязали выплатить компенсацию избитому водителю

Завершилось судебное разбирательство по делу Александра Кокорина. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», нападающий «Фиорентины» должен выплатить избитому водителю Виталию Соловчуку 50 тысяч рублей. Такой вердикт вынес Московский городской суд.

Ранее Кокорин подавал апелляцию, однако она не была удовлетворена.

Напомним, что осенью 2018 года между компанией Кокорина и Соловчуком произошел конфликт. В результате потасовки водитель был избит. В тот день вместе с Александром находился другой известный футболист – Павел Мамаев.